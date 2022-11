Carabinieri, una corona di fiori per commemorare il comandante Furceri: domani i funerali

Riposerà al cimitero di Carate Brianza Doriano Furceri, il comandante dei Carabinieri ucciso dal brigadiere Antonio Milia nella caserma di Asso lo scorso 27 ottobre. Nel frattempo la città di Asso ha allestito la camera ardente all’interno della sala consiliare di via Matteotti. Il rito funebre si terrà domani giovedì 3 novembre nel pomeriggio alle ore 16, nella chiesa di Asso.

Oggi invece in occasione della cerimonia dedicata ai militari Caduti in guerra o deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco (alla presenza del prefetto Sergio Pomonio, del presidente della Provincia Alessandra Hofmann, del sindaco della città capoluogo Mauro Gattinoni e del presidente della locale Associazione nazionale Carabinieri Maurizio Faravelli, unitamente al Comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco Alessio Carparelli) è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento ai caduti che si trova nel cortile interno della caserma di corso Carlo Alberto.

"Nel corso della cerimonia - si legge in una nota diffusa dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecco - è stato deposta una corona di fiori per commemorare il Luogotenente Doriano Furceri, Comandante della Stazione Carabinieri di Asso, per molti anni alla guida del Comando dell’Arma di Bellano, deceduto in servizio la settimana scorsa".