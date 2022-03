Gli studenti esortano Barbara Minghetti: "Ribellati!"

La mano non è la stessa che rinominò "Sindaca" Barbara Minghetti in occasione della manifestazione per l'8 marzo organizzata da Como Pride. Ma il cartellone elettorale, quello sì, è lo stesso esposto davanti al Setificio. E questa volta la candidata del centrosinistra alla poltrona di Palazzo Cernezzi è stata invitata a "Ribellarsi" e a partecipare allo sciopero promosso da Friday For Future, che si terrà domani 25 marzo, quando gli studenti sfileranno in corteo contro la guerra e per la difesa dell'ambiente.

Vedremo se Minghetti risponderà alla "provocazione" partecipando a una manifestazione che certamente tocca temi rispetto ai quali ha sempre mostrato una personale attenzione. D'altronde la crisi in Ucraina e il clima, peraltro Como è interessata in questa stagione da una siccità quasi senza precedenti, non sono certo tematiche che si possono ignorare in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

"Scendiamo in piazza - affermano gli attivisti - contro ogni forma di sfruttamento, di colonialismo, di oppressione, di discriminazione, di violenza. Scendiamo in piazza anche contro la guerra, condannando non solo quella che si sta consumando ora contro l’Ucraina ma ogni tipo di conflitto e oppressione. Il ritrovo dei manifestanti è previsto alle 9 a Como nella zona dell'Ippocastano".