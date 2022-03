Friday For Future: in corteo a Como contro la guerra e per il clima

Venerdì 25 marzo i movimento Friday for Future e Supporto attivo per Como tornano per le strade della città per ribadire a gran voce la voglia di "giustizia climatica" e per la fine di ogni guerra, non solo in Ucraina. "Scendiamo in piazza - affermano gli attivisti - contro ogni forma di sfruttamento, di colonialismo, di oppressione, di discriminazione, di violenza. Scendiamo in piazza anche contro la guerra, condannando non solo quella che si sta consumando ora contro l’Ucraina ma ogni tipo di conflitto e oppressione. Il ritrovo dei manifestanti è previsto alle 9 a Como nella zona dell'Ippocastano.