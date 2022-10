A Como si ballerà in piazza imbavagliati, per salvare Assange e la libertà di stampa

La maratona, che avrà luogo contemporaneamente in oltre 50 città nel mondo e che verrà trasmessa in streaming su YouTube e Twitch, è stata indetta dall’agenzia di stampa Pressenza, dalla rivista Left, da Amnesty Internazional e dagli attivisti di Free Assange Italia per chiedere la liberazione del giornalista australiano Julian Assange, tuttora incarcerato a Londra e in procinto di essere estradato negli Stati Uniti.

Può un giornalista investigativo pubblicare documenti governativi segreti, se ciò è nell’interesse pubblico? Soprattutto se i documenti sono stati segretati per nascondere reati e lasciare impuniti i colpevoli? Hanno risposto in coro di sì, a difesa di Julian Assange e del giornalismo investigativo, le più grandi associazioni di categoria italiane e mondiali, tra cui la International Federation of Journalists, Reporters senza frontiere e la Federazione Nazionale della Stampa italiana.

Tuttavia i governi statunitense e britannico sono contrari e vogliono usare il caso Assange per porre fine alla libertà della stampa e alla libertà di espressione come noi le abbiamo conosciute, nonostante le garanzie costituzionali italiane e quelle degli altri paesi occidentali. Dunque si manifesterà in tutto il mondo sabato prossimo per ribadire il “diritto di sapere” dei comuni cittadini, attraverso una stampa libera e senza condizionamenti. Julian Assange verrà celebrato, non come “criminale”, reo di aver fatto infuriare due paesi anglosassoni con le sue rivelazioni, bensì come un eroe.

Per quanto riguarda Como, Lorena Corrias, attivista con Free Assange Italia, insieme a qualche decina di volontari comaschi arruolati dall’Anello di Como che ha collaborato all’organizzazione dell’evento, metteranno in scena alle 16 in piazza Verdi un balletto/flashmob ideato insieme al noto coreografo e ballerino Nicola Andreoni. S’intitola “Il Risveglio delle Coscienze” e verrà seguito da un video prodotto dal giornalista Matteo Gracis, molto seguito sui social media.

Seduti ognuno su una sedia con aria rassegnata, le decine di volontari comaschi, colpiti dall’esempio di Assange (interpretato da Lorena in una tuta arancione di prigioniero e imbavagliata con una bandiera americana) si alzeranno e si metteranno in piedi sulle loro sedie per esigere la verità, costi quel che costi. Il momento trasformativo avverrà quando Lorena e gli altri ballerini (Luca, Greta, Cinzia, Alice, Francesca, Monica e Nicole), imbavagliati anche loro, strapperanno i loro bavagli di dosso, tutti insieme. Sullo sfondo, la musica di una stella del rap, Macklemore.

L’azione scenica ricorda gli studenti nel celebre film con Robin Williams “L’attimo fuggente”, nonché la statua-installazione “Anything to Say” del scultore Davide Dormino. L’opera in bronzo raffigura, appunto, Assange, insieme a Chelsea Manning e a Edward Snowden, in piedi su tre sedie con una quarta vuota. Come per invitare lo spettatore o la spettatrice a salirci sopra ed esigere sempre la verità, come Assange, ad ogni costo.

Le sedie in piazza, fornite cortesemente dall’ARCI di Como che ha aderito alla giornata mondiale, saranno 21, per ricordare lo scorso 21 aprile quando la giustizia britannica ha approvato l’estradizione di Julian Assange negli USA, per affrontare un processo – “già deciso in anticipo”, secondo i suoi avvocati – e una pena massima di 175 anni di prigionia. Due vite intere dietro le sbarre per aver svolto il lavoro tipico di un giornalista investigativo, quello di rivelare segreti che non dovevano restare nascosti.