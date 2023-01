Frecciarossa, record di velocità per il nuovo treno: anche Como sarà più vicina a Roma

Da domani, lunedì 23 gennaio parte il nuovo collegamento di Trenitalia no stop tra Tiburtina e Rogoredo. "Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa di Trenitalia", ha annunciato la società in una nota. E quindi anche Como sarà più vicina alla città eterna.

Finora il collegamento più rapido impiegava 2 ore e 59 minuti: il nuovo treno è quindi il più veloce che ci sia per coprire la tratta tra il capoluogo lombardo e la Capitale. Da Como basterà arrivare a MIlano (anche in treno) e poi si potrà partire alla volta di Roma.

Per ora i collegamenti saranno due al giorno: il Frecciarossa 9682 da Roma Tiburtina alle 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15 e il Frecciarossa 9681 da Milano Rogoredo alle 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29.

Il nuovo collegamento – si legge su Fsnews - non effettua fermate a Roma Termini e a Milano Centrale, ma da Tiburtina e da Rogoredo grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, è possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città. Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità e di minore congestionamento delle stazioni 'di testa', a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio".

Da Como a Milano

Forse, paradossalmente e in proporzione, ci si impiegherà più tempo ad arrivare da Como a Milano Rogoredo. In macchina, salvo code troppo lunghe e quindi orari di punta, sono circa 44 minuti. In treno ci sono due possibilità: fare un cambio o prenderlo da Mariano Comense.

Da Mariano Comense per Rogoredo c'è il suburbano 20205 che ci impiega 1h e 08 minuti. Oppure semplicemente arrivare in Centrale con Trenord e poi raggiungere Rogoredo che dista circa 6,5 km con metropolitana, treno o taxi. Sono circa 14 minuti di viaggio. Insomma con l'alta velocità in continua evoluzione tra poco sarà più rapido arrivare dal capoluogo meneghino alle grandi città del Centro-Sud piuttosto che negli altri capoluoghi lombardi.