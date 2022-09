Frane sul lago di Como, quasi 13 milioni da Regione

Sbloccati i fondi del Dipartimento Protezione civile destinati a Comuni, Comunità Montane e Province dei territori di Como, Sondrio e Varese per i danni provocati dal maltempo nell'estate 2021. Lo comunica l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni.

Conseguentemnete è stato firmato oggi, presso la direzione generale Territorio e Protezione civile, il decreto per l'attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 maggio, che assegna 18,6 milioni di euro. Il Piano approvato stanzia circa 17,3 milioni di euro a Comuni ed enti delle province di Como, Sondrio e Varese per la realizzazione di un piano interventi pubblici e circa 1,4 milioni ai privati (nuclei familiari ed attività economiche e produttive), oltre ai contributi per l'autonoma sistemazione, in conseguenza degli eventi metereologici che si sono verificati dal 3 luglio all'8 agosto 2021. In totale quasi 19 milioni di euro.

Dei fondi assegnati, circa 12,8 milioni sono le risorse destinate alla provincia di Como, compreso lo stralcio urgente fatto a luglio per Laglio, circa 5 milioni alla provincia di Sondrio e circa 1,2 milioni alla provincia di Varese.

"Sono soddisfatto della misura adottata. Essa - ha fatto sapere l'assessore regionale alla Protezione civile - permetterà ai beneficiari dei contributi di avviare, inizialmente, gli interventi necessari per ripristinare il comparto pubblico ed essere rimborsati delle spese sostenute per gli interventi urgenti già svolti. Questo dopo diversi mesi di attesa, dovuta principalmente alla burocrazia centrale, che ha di fatto impedito il trasferimento immediato delle risorse ai Comuni interessati".

La programmazione dei 203 interventi pubblici riguarda le risorse messe a disposizione dalla delibera del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 e le economie accertate dal piano interventi urgenti