Frana sulla Statale 36, quando riapre la galleria

Il maltempo non ha colpito solo il Comasco (dove nella giornata di ieri sono stati molti i disagi alla viabilità tra cui la chiusura della Regina) ma anche il Lecchese e le zone tra Erba e Arosio che sono attraversate dalla Statale 36, una delle arterie maggiormente utilizzate in Lombardia.

Proprio nel giorno scelto iniziare i lavori di messa in sicurezza all'esterno della galleria Giulia - il punto interessato è lo stesso del dicembre 2022 (in foto) - uno smottamento ha reso necessario la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, della Strada Statale 36 “Raccordo Lecco – Valsassina” dal km 0,000 al km 9,000 nel territorio comunale della città capoluogo. Il traffico è deviato sulla vecchia Lecco-Ballabio che corre tra i rioni di Lecco Alta.

Disagi quindi per chi si mette in viaggio (in auto) verso Lecco. Oggi, lunedì 8 luglio, la nuova Lecco-Ballabio è rimasta chiusa a causa di una nuova frana. Il traffico è deviato sulla vecchia Lecco-Ballabio che corre tra i rioni di Lecco Alta.

Come riferiscono i colleghi di LeccoToday sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anche lungo il Ponte Manzoni e l'Attraversamento del Monte Barro, in direzione nord, sono accusati forti disagi. I lavori, come annunciato nel tardo pomeriggio di oggi di Anas, dovrebbero proseguire anche durante la notte per consentire, salvo imprevisti, la riapertura della strada domattina, martedì 9 luglio, alle ore 6. "Le piogge intense e prolungate delle scorse ore hanno causato, in un tratto localizzato all’interno di galleria “Giulia” (km 6,600), il deterioramento di alcune condotte idriche di smaltimento acque al di sotto del piano viabile e della pavimentazione stradale. Sono in corso i lavori di ripristino delle condotte idriche e questa notte sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione stradale - si legge nella nota -. La riapertura al traffico della statale è prevista, salvo imprevisti tecnici, alle ore 6:00 di domani martedì 9 luglio. Fino alla riapertura la circolazione resterà indirizzata sulla strada provinciale 62 e sulla rete locale nell’ambito del territorio comunale di Lecco"

Articolo aggiornato alle 18 di lunedì 8 luglio.