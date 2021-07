Frana a Blevio, la Lariana resta chiusa

Mentre ancora si contano i danni e i pompieri sono ancora al lavoro per rimettere in sicurezza l'abitato di Blevio, la Lariana rimane chiusa al traffico. La situazione è sotto controllo anche se l'incessante pioggia caduta ancora nella notte non ha certo aiutato le operazioni dei vigili del fuoco (foto sotto). Quella di ieri è stata una domenica difficile per tutto il territorio comasco, interessato da una importante e animala ondata di maltempo.

Un luglio davvero terribile che non sembra, almeno oggi e domani, voler dare una tregua. Al momento per fortuna non si registrano feriti ma solo danneggiamenti alle case e ai veicoli. Le foto mostrano comunque il piccolo paese del lago di Como letteralemte sommerso dal fango, soprattutto nella strategica arteria viablistica che lo attraversa.