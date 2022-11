Nasce FoxTown bis: inaugurata la nuova ala firmata Mario Botta

Grande novità per il centro commerciale FoxTown di Mendrisio: apre la nuova ala i cui interni sono stati progettati niente meno che dal famoso architetto svizzero Mario Botta. Il progetto era stato annunciato circa due anni. L'intenzione era di ampliare il FoxTown estendendolo nel vicino Centro San Martino e collegarlo direttamente alla stazione ferroviaria. Ora il progetto è realtà. Un bel modo per celebrare i 27 anni di vita del FoxTown.

Per gli interni (foto concessa da Tio/20minuti/Dg) la scelta di Botta è caduta su un materiale ecologico e di riuso, vale a dire il legno. Ma non un legno qualunque. Per realizzare il progetto è stato utilizzato il legno proveniente dagli alberi delle foreste abbattute dalla tempesta Vaia del 2018.

La nuova ala ha richiesto un investimento di oltre 22 milioni di franchi che hanno coperto anche il costo di realizzazione del nuovo autosilo. Quando la nuova ala sarà a regime ospiterà 30 nuove insegne e un bar-ristorante. Per l'occasione FoxTown ha organizzato una tre giorni di eventi - da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022 - con animazioni per bambini, spettacoli musicali del pianoforte gigante e un concorso con premi (si va da uno scooter a buoni shopping).