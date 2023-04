La fotografa Comasca che dona 25 pannelli con foto scattate a bimbi al reparto di Ostetricia del Sant’Anna

È stata presentata questa mattina, nel reparto di Ostetricia all’ospedale Sant’Anna, la donazione della fotografa comasca Francesca Corti. La professionista ha regalato ad Asst Lariana 25 pannelli con altrettante fotografie scattate a bimbi e bimbe nei loro primi mesi di vita. Le immagini, a colori, sono state appese lungo le pareti dei corridoi del reparto dove sono ricoverate le mamme che devono partorire. L’esposizione, intitolata dall’artista “Sfumature di gioia”, segue un percorso cromatico che riprende i colori dell’arcobaleno.

Alla presentazione sono intervenuti il dottor Paolo Beretta, primario di Ostetricia e Ginecologia, nonché direttore del Dipartimento dell’area Materno-Infantile di Asst Lariana e la coordinatrice infermieristica Stefania Natelli. E’ stata scelta la giornata odierna perché oggi si apre la settimana in cui ricorre l’ottava edizione dell’(H)Open Week promossa da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile (il 22 aprile ricorre, infatti, la Giornata nazionale della Salute della Donna). “La donazione di Francesca risale al 2020 - sottolinea il dottor Beretta - Avevamo appena preso i primi contatti e iniziato a parlare di dove e come posizionare le fotografie e poi a causa del Covid ci siamo dovuti fermare. Quest’anno finalmente abbiamo potuto concludere l’iter. Doveroso e sentito il ringraziamento a Francesca che con le sue opere contribuisce a rendere più accogliente il nostro reparto”.

Francesca Corti

Francesca Corti dopo una laurea in Design degli Interni, ha conseguito un diploma all'accademia di trucco professionale Making Beauty Accademy di Milano. Ha lavorato, quindi, nel mondo del cinema, fino a quando la sua professione l’ha portata a dipingere il pancione di una donna in dolce attesa per un servizio fotografico. “E' difficile spiegare cosa sia successo - ricorda Francesca - so soltanto che in quel momento ho capito che quella sarebbe stata la mia strada”. E così dopo aver frequentato diversi workshop di fotografia con artisti internazionali tra cui Jade Gao, Kath V. Photography, Paulina Duczman, Ana Brandt, M&K Slowinzki e Drewdrop Photography oggi si dedica a riprendere mamme in dolce attesa, papà e bimbi appena nati. “Ho immaginato e realizzato “Sfumature di Gioia“ come un vero e proprio inno alla vita perché negli occhi dei bimbi ci sono sogni, emozioni e pura luce” spiega la fotografa.