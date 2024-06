I fuochi dell'Isola Comacina: le vostre bellissime foto

La notte del 22 giugno, in occasione della tradizionale sagra di San Giovanni, l'Isola Comacina è stata illuminata da uno spettacolo mozzafiato di fuochi d'artificio. I lettori di QuiComo non hanno perso l'occasione di catturare questo evento magico e condividere con noi le loro immagini più belle. La nostra fotogallery raccoglie gli scatti inviati dai lettori, che testimoniano la suggestiva atmosfera creata dai giochi di luce riflessi sul lago e l'emozione collettiva di una serata indimenticabile. Gli scatti mostrano l'Isola Comacina in tutta la sua splendente bellezza, sotto un cielo colorato da esplosioni di luci e colori.