Como durante la guerra: la facciata del Duomo murata per salvare le statue dalle bombe

Due belle ed eleganti donne camminano in piazza Duomo a Como sorridendo all'obiettivo della macchina fotografica. Quella con il cappello si chiamava Maria Moretti. "Vent'anni dopo è diventata mia suocera", racconta Anna Maria De Piano, la lettrice di QuiComo che ha inviato alla redazione questa foto. "Ho pensato potesse essere interessante questa immagine - continua la signora Anna Maria - perché ritrae pizza Duomo in un periodo molto particolare, quello della guerra nei primi anni '40. Si vede il rivestimento in muratura della facciata della cattedrale. Era stato realizzato per preservare le statue dagli eventuali bombardamenti".