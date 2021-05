Civiglio, gli parcheggia il furgone davanti a casa: lui esce con un forcone e gli buca una ruota

Un uomo di 69 anni è stato denunciato dalla polizia della Questura di Como per minacce e danneggiamenti. L'uomo intorno alle ore 11 della mattina del 6 maggio è uscito dalla sua abitazione di via Cantore armato di forcone e furioso per la presenza di un furgone davanti a casa sua. Siccome il mezzo si trovava su una porzione di terreno di sua proprietà ha intimato al proprietario - un idraulico di 43 anni che stava scaricando attrezzi per eseguire alcuni lavori in una vicina abitazione - di spostare immediatamente il veicolo altrimenti gli avrebbe bucato un pneumatico con il forcone. L'idraulico ha risposto che l'avrebbe spostato appena finito di scaricare il materiale da lavoro. Per tutta risposta l'anziano ha forato la ruota ed è rientrato in casa. La vittima del danneggiamento ha allertato la polizia. Una pattuglia della squadra Volanti è intervenuta e ha sequestrato il forcone e condotto il 69enne in questura dove è stato denunciato.