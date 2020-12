“Da noi dipende il futuro del Paese, non è il momento di mollare" gli auguri di Fontana ai lombardi

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, era stato in visita a Como non più tardi di due giorni fa, il 21 dicembre. Giornata dove, tra le altre cose, ha anche vivitato il Cantiere Paratie, con la promessa (o la speranza) di voler inaugurare il nuovo lungolago entro 21 mesi. Oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale del famigerato 2020, i suoi auguri però vanno a tutti i lombardi.

Un pensiero per chi non c'è più. Una carezza a tutti i cittadini per gli sforzi fatti in un anno da incubo. E un occhio buttato al futuro, con la consapevolezza di sempre. Attilio Fontana, presidente di regione Lombardia, ha voluto fare gli auguri a tutti i lombardi con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook.

"Care e cari lombardi: tanti auguri! Questo è certamente un Natale diverso, ma è sempre Natale. In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A loro rivolgo il mio ricordo", ha esordito il governatore, che ha registrato le immagini davanti all'albero allestito sotto la regione.

"Conosco bene i grandi sforzi e i sacrifici compiuti anche nei gesti quotidiani da ognuno di voi. A tutti oggi desidero dire grazie. È innegabile, siamo stanchi. Siamo stanchi delle limitazioni, delle regole che ci tengono distanti e dell’incertezza che pesa sul futuro. Eppure, se guardo ai mesi trascorsi vedo una comunità, vedo una Lombardia che ha dato prova di grande responsabilità, solidarietà e compostezza e che – come sempre abituata a fare – non si è mai tirata indietro", ha proseguito il presidente.

"Non è il momento di mollare. Pensiamo a tutti coloro che anche oggi, in queste ore, sono al lavoro. Dalla prima linea delle nostre strutture sanitarie a tutti coloro che contribuiscono a tenere sempre in moto la Lombardia. Il mio impegno è rivolto soprattutto a far ripartire le nostre comunità, rimarginando le ferite di una crisi non solo sanitaria ma anche economica, perché la nostra è una regione che non lascia indietro nessuno", ha assicurato Fontana.

"Sono certo di poter contare su tutti i Lombardi, su donne e uomini di grande talento, forza e determinazione: dalla nostra Lombardia, dipende il futuro dell’intero Paese. A tutti voi e alle vostre famiglie auguro un buon Santo Natale", ha concluso il governatore.