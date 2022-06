Fontana, allarme siccità: "La situazione è grave"

La pioggia di ieri, 22 giugno non è bastata neanche lontanamente a attenuare la situazione critica che sta vivendo la Lombardia, ma in generale tutta Italia, per la siccità.

"Stiamo vivendo una situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in questi anni". È il primo commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione tra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

"In questo momento più che mai - ha proseguito - è importante operare in maniera coordinata e con una linea comune, prendendo in considerazione le opinioni dei tecnici per seguire la strada migliore per risolvere l'emergenza. Poi penseremo a una richiesta dello 'stato di calamità' per ottenere i risarcimenti e i ristori per i nostri agricoltori".

"Regione Lombardia, da ormai due mesi - ha continuato - è al lavoro per attivare una serie di interventi che garantiscano l'equilibrio tra le esigenze idropotabili e quelle dell'irrigazione. Va in questa direzione l'accordo con i gestori idreoelettrici per un maggior rilascio di acqua che possa consentire di irrigare i campi e garantire il primo raccolto".

Fontana ha concluso con una considerazione rivolta al futuro affinché "si guardi in prospettiva a interventi strutturali sempre più necessari e ormai improcrastinabili nella loro realizzazione".