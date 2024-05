Folla di turisti sul lago di Como: assalto a battelli e treni anche sul ramo lecchese (video)

Ormai il lago di Como è diventato un'attrazione turistica in tutta la sua estensione. Non ci sono solo Menaggio e Varenna, e non c'è solo la cosiddetta "riva romantica" e le sponda del ramo comasco tra le mete gettonate dei turisti che affollano il Lario. Anche il ramo lecchese è diventato meta ambita dai turisti di tutto il mondo. Le immagini girate dai colleghi di LeccoToday tra sabato e domenica mostrano una vera e propria ressa di visitatori in attesa di imbarcarsi sui battelli o di salire a bordo dei treni.

Secondo quanto riportato da LeccoToday, i paesi della riviera orientale, con particolare riferimento a Varenna, stanno affrontando una problematica sempre più pressante legata all'afflusso turistico. Fenomeno, come detto, già ampiamente osservato in diverse località del Comasco.

I dati relativi ai pernottamenti del 2023 confermano l'importanza di Varenna nel panorama turistico locale, posizionandola al terzo posto con oltre 117mila presenze, corrispondenti al 12,45% dell'intero territorio lecchese. Un dato significativo se confrontato con la modesta dimensione del borgo, abitato da soli 700 residenti, il che rende evidenti gli sforzi richiesti all'Amministrazione comunale per gestire un flusso così consistente di visitatori.

Tutti i dettagli nell'articolo di LeccoToday.