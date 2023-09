Parte male il servizio di prenotazione online dell'aliscafo: un flop per molti pendolari del lago

Annunciato come una novità in grado di agevolare gli utenti abbonati, il sistema di prenotazione online dell'aliscafo della Navigazione Lago di Como è partito male, rivelandosi un fallimento per molti pendolari. La segnalazione giunge da Argegno dove diversi viaggiatori abbonati avevano prenotato il giorno prima un posto sul natante veloce. La corsa prenotata, per l'esattezza, era quella con arrivo ad Argegno e diretta a Como delle 7.09 (corsa numero SR101). "Ma quando l'aliscafo è arrivato - racconta un gruppo di pendolari del lago lasciati a terra - sono potuti salire solo quattro o cinque studenti che erano i primi della fila, mentre a tutti noi altri è stato impedito di salire, sebbene siamo abbonati e nonostante fossimo muniti di prenotazione online fatta il giorno prima". Infatti, l'aliscafo è giunto ad Argegno ormai pieno, non solo di pendolari (più o meno prenotati) ma anche di turisti. Il servizio di prenotazione online è in vigore dal 17 settembre, ma è evidente che al momento non riesce ad assicurare agli utenti abbonati il posto sul natante veloce. Qualcosa deve essere probabilmente ancora migliorato.