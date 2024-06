Flash Mob a Como per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 18:30, in Piazza Duomo a Como, AVIS Comunale Como, Colisseum Village di Cantù e Croce Azzurra Como uniranno le forze per realizzare un flash mob sulle note della canzone "Beautiful Things" di Benson Boone, al fine di richiamare l’attenzione di quante più persone possibile sull’importanza della donazione di sangue.

AVIS Como è da sempre impegnata nella promozione della donazione di sangue e plasma, e questo evento rappresenta un ulteriore passo in tale direzione. Grazie alla collaborazione con la scuola di danza Colisseum ed ai volontari di Croce Azzurra, è stato concepito e organizzato uno spettacolo di musica e danza che animerà, a sorpresa e per pochi minuti, la piazza principale della città di Como.

La coreografia, dal titolo “Donatori di speranza”, ideata e curata da Cristiana Lucifora, prevede inizialmente un intervento simulato dei soccorritori di Croce Azzurra, che presteranno aiuto ad un ragazzo, il quale si rivelerà essere uno dei sei ballerini professionisti coinvolti nell’evento. Successivamente, ballerini e soccorritori saranno raggiunti dai ragazzi e dai bambini della scuola di danza Colisseum e dai volontari di AVIS,

tutti uniti da una lunga stoffa rossa, simbolo del sangue, una risorsa insostituibile di cui ancora oggi non esiste un’alternativa prodotta artificialmente.

La speranza è che questo flash mob, da cui verrà tratto anche un video, diventi un’occasione per coinvolgere nuovi donatori, soprattutto tra i giovani.