Cinquecento firme per dire no alla chiusura dei nidi

Continua la battaglia dei genitori e dei cittadini contrari alla chiusura degli sili nido Magnolia di via Passeri e Coccinella di via Bellinzona a Como. Il clamore e le polemiche sollevati dalla decisione della giunta Rapinese di riorganizzare i nidi attarverso anche la chiusura di queste due strutture, ha spinto, come noto, molte mamme e papà e riunirsi in un comitato ("Como a misura di famiglia"). L'obiettivo è di intraprendere tutte le azioni possibili per convincere il sindaco Alessandro Rapinese a fare dietro front e rivedere la decisione che causerebbe, a detta dei genitori, notevoli disagi. Ieri - 7 aprile 2024 - in piazza San Fedele il comitato ha raccolto le firme da presentare all'amministrazione comunale. Diverse le decine di firme raccolte in solo 2 ore, le quali vanno ad aggiungersi a quelle già raccolte nelle scorse settimane attraverso il passaparola. "Per il momento - hanno spiegato dal comitato "Como a misura di famiglia" - sono circa mezzo migliaio le firme raccolte, segno che il problema è davvero sentito".