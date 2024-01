Sul nuovo lungolago passeggiano persone incivili: fioriere usate come cestini dei rifiuti e transenne danneggiate

Il nuovo lungolago dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Como, da tenere pulito e ben curato. Ma è davvero difficile mantenerlo in buone condizioni quando a frequentarlo ci sono così tanti incivili e maleducati.

E' con sconforto e indignazione che un lettore di QuiComo ha inviato alla redazione una foto-segnalazione per documentare lo stato in cui versano le fioriere e le transenne che fungono temporaneamente da parapetto. C'è chi, infatti, scambia le fioriere per cestini della spazzatura, buttandoci dentro un po' di tutto, come bottiglie di plastica, torsoli di mela e altri rifiuti vari. Alcune transenne, invece, sono state danneggiate, rendendo anche pericoloso avvicinarsi al bordo della passeggiata verso il lago.