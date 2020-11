Secondo fiocco rosa a QuiComo: è nata Sveva

Oggi, 20 novembre 2020 è nata la piccola Sveva, figlia di Barbara e di Dario Alemanno, il responsabile di QuiComo. Cara Sveva, benvenuta tra noi. Scusaci, non ti stiamo accogliendo in un mondo bellissimo, ma con un papà e una mamma come i tuoi sarai tu a renderlo migliore. Da parte di tutta la redazione un grande abbraccio a te, alla tua sorellina Nina e ai tuoi genitori.

Benvenuta Sveva!