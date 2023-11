Il paese in provincia di Como dove il postino non suona mai il campanello

Le prime lamentele, almeno quelle visibili a tutti via social, sono partite già nel 2022, riprese qualche mese fa e continuate in maniera piuttosto costante fino a oggi. Sembrerebbe, almeno secondo i vari commenti e testimonianze scritte sul gruppo Facebook Sei di Fino Mornasco se..., che in paese spesso, molto spesso, i postini non suonino il campanello per consegnare pacchi o raccomandate. Le lamentele sono davvero tante anche perché se nella buca delle lettere viene lasciato l'avviso tutti sanno che poi per ritirare le raccomandate dovranno andare in posta. Ma forse qualcosa sta per cambiare. Lo scorso 15 novembre una cittadina ha tirato su la cornetta e chiamato le poste di Fino per sapere il perché di questa abitudine di lasciare gli avvisi in giacenza. Le sarebbe stato risposto che non è una cosa che dipende dalle Poste e di chiamare il numero verde 803160 per fare la propria segnalazione. "Già fatto per il discorso pacchi, scrive una commentatrice, che li segnano consegnati e non è vero. Risposta: veda col mittente. Mi domando cosa c'entri il mittente se sono loro a etichettare la spedizione come "consegnata" quando è palesemente falso".

"Io non abito a Fino, scrive una signora, ma anche al mio paese succede. L’ho beccato io stessa: stava mettendo l’avviso nella cassetta. Io dal terrazzo l’ho chiamato e gli ho chiesto il motivo per cui non avesse suonato. Mi ha consegnato la raccomandata senza parlare molto a disagio". Ognuno racconta la sua esperienza ma, alla fine, la domanda resta sempre e solo la stessa: perché i postini non suonano il campanello a Fino Mornasco? Mistero.