Arresti e sequestri: chi sono i finanzieri che si sono distinti nella lotta contro la criminalità

In occasione della festa per la fondzione della guardia di finanza si è svolta la consegna degli encomi ai militari in forza al comando provinciale di Como che si sono distinti per i risultati conseguiti nel corso di importanti indagini e operazioni.

Encomio Semplice al Maresciallo Aiutante Santo Milasi, al Maresciallo Ordinario Federico Pannozzo, al Brigadiere Luigi Coppola e al Finanziere Paola Mangia della Stazione Navale lago di Como. Motivazione: militari appartenenti ad una Stazione Navale, confermando elevate capacità professionali, alto senso del dovere e spirito di sacrificio, prendevano imbarco a bordo di una vedetta del corpo e abbordavano un mezzo navale rubato, traendo in arresto il delinquente straniero responsabile del reato. L’attività svolta, fulgido esempio di spirito di abnegazione, riscuoteva il vivo apprezzamento della superiore gerarchia, nonché positiva e vasta eco sugli organi d’informazione contribuendo così ad accrescere il prestigio e l’immagine del corpo.

Encomio Semplice al Tenente Colonnello Pietro Simone Bottini, al Vicebrigadiere Antonio Roberto Torrisie all’Appuntato Scelto Q.S. Vito Calabrese del Gruppo Como. Motivazione: militari in forza ad un importante Gruppo territoriale, eseguivano un’articolata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dell’importazione, detenzione e vendita illecita di combustibile green inquadrato nelle energie rinnovabili a biomassa solida. L’operazione di servizio, sviluppata a seguito di autonoma attività d’intelligence, in un contesto operativo di difficile penetrazione investigativa, permetteva l’individuazione di un ingente quantitativo di biocombustibile, pari a circa 67 tonnellate, importato e posto in commercio illegalmente, oltretutto rivelatosi per qualità diverso da quanto dichiarato in dogana e pericoloso. Gli interventi operativi consentivano il sequestro dell’ingente quantitativo di merce, la denunzia all’autorità giudiziaria di un responsabile di nazionalità moldava, nei cui confronti veniva emesso un decreto di condanna penale, per il reato di frode in commercio e la sua segnalazione alla camera di commercio per la violazione sugli obblighi informativi dei prodotti destinati al mercato del consumo comune.

Encomio Semplice al Maresciallo Flavio Pacione, al Brigadiere Capo Cristian Pala, all’Appuntato Scelto Q.S. Gianluca Di Castro e all’Appuntato Antonio Vecchio del Gruppo Ponte Chiasso. Motivazione Militari appartenenti ad un Gruppo di frontiera, eseguivano un’articolata indagine di polizia giudiziaria che permetteva di disarticolare due gruppi criminali, dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con operatività su parte del nord Italia ed all’estero. L’attività investigativa, caratterizzata dall’utilizzo di diversificati strumenti di indagine ed effettuata in collaborazione con la direzione centrale per i servizi antidroga e con gli organi di polizia svizzeri e spagnoli, consentiva di trarre in arresto 8 persone, denunciarne all’autorità giudiziaria 35, di cui 10 rinviate a giudizio, sequestrare un immobile, utilizzato quale base operativa da uno dei gruppi criminali, 400 chili di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish e circa 130mila euro in contanti. Con il successivo processo istruito presso il Tribunale di Como, venivano emesse condanne da 1 a 7 anni di detenzione nei confronti degli 8 soggetti arrestati e multe per oltre 200 mila euro.

Encomio Semplice al Capitano Salvatore Stella, al Lugotenente C.S. Pietro Angelo Sparacino e al Maresciallo Capo Angelo Carbone della Compagnia Olgiate Comasco. Motivazione Militari in forza ad una Compagnia territoriale, fornivano determinante contributo nell’esecuzione di una complessa operazione di servizio finalizzata al contrasto di una organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti edili, nonché alla commissione di reati tributari e fallimentari, che si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare personale nei confronti di 4 soggetti, già condannati in primo grado, per un totale di 11 anni di reclusione e con la confisca di beni per un valore complessivo pari a circa 700mila euro. L’operazione di servizio suscitava vasta eco sugli organi di informazione e contribuiva, in modo determinante, al consolidamento del ruolo e delle funzioni della Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria.

Encomio Solenne al Tenente Colonnello Selenia Centi, al Luogotenente Giulio Nicolai, al Maresciallo Aiutante Giovanni D'Aversa e all’ Appuntato Scelto Marco Valentino del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Como. Motivazione: Militari in forza ad un Nucleo di Polizia Economico Finanziaria eseguivano una complessa e articolata indagine di polizia giudiziaria in materia di associazione di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati di estorsione, usura, frode fiscale, bancarotta fraudolenta, corruzione elettorale e traffico internazionale di droga ed armi. Le indagini permettevano di “svelare” l’infiltrazione mafiosa in molteplici settori del tessuto economico del territorio di competenza e si concludevano con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria delegante di nr. 94 soggetti ed una persona giuridica e con l’applicazione di nr. 54 provvedimenti di fermo nonché con il sequestro di un’azienda e di beni mobili ed immobili per il valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, veniva infine inoltrata all’A.G. la proposta ai fini dell’applicazione di misure patrimoniali ex D.Lgs. 159/2011, nei confronti di 15 soggetti e relativi nuclei familiari. Con i successivi processi istruiti presso i Tribunali di Milano e Como, venivano condannati complessivamente 42 soggetti (dei quali 23 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.), con complessivi 303 anni di reclusione e disposte confische per oltre 8 milioni di euro. Venivano, inoltre, notificati gli avvisi di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di 37 soggetti in relazione ad ulteriori fatti costituenti reato.