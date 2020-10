Quasi 2 milioni di euro da Regione per il Lago di Como e il Ceresio

Nuovi finanziamenti per il Lario e il Ceresio in arrivo da Regione che ha finanziato alcuni progetti specifici con quasi due mlioni di euro, all'interno di un progetto che mette sul tavolo oltre 7 milioni di euro per i laghi lombardi. Lo ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, illustrando la delibera approvata, su sua proposta, dalla Giunta regionale.



"Prosegue il nostro impegno - prosegue Terzi - a favore della navigazione turistica e di linea sulle acque dei nostri laghi. Attuare interventi infrastrutturali significa accrescerne le potenzialità: si va dal consolidamento delle sponde alla realizzazione o riqualificazione di porti, pontili e spiagge; dalla valorizzazione di passeggiate all'ammodernamento di strutture per la navigazione di linea e da diporto. Questi interventi si aggiungono a quelli già in fase di esecuzione anch'essi beneficiari di un contributo regionale. In seguito, ci saranno ulteriori azioni migliorative sempre con il sostegno della Lombardia. In questo modo miglioriamo i servizi offerti a cittadini e turisti, rafforzando l'attrattività delle zone interessate e supportando quindi l'economia locale provata dalla crisi Covid".

A beneficiare dei fondi regionali per interventi sulle annualità 2020/2022 sono le Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; dei Laghi di Iseo, Endine e Moro; dei Laghi di Garda e Idro; del Lario e dei Laghi minori e Ceresio, Piano e Ghirla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lario e Laghi minori - 1.392.250 euro per 12 progetti



- Autorità di bacino, progetto pilota di realizzazione piazzola di ricarica elettrica in un'area portuale regionale (comuni di Gera Lario e Bellano), 36.500 euro;

- Bellano, pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo 'La Stupenda' con colonnina di ricarica elettrica, 52.500 euro;

- Bellano, riqualificazione area demaniale Spiaggia d'Oro. Parco polivalente a lago, 120.000 euro;

- Cernobbio, riqualificazione area demaniale camminamento lungolago tratto area portuale pontile Navigazione Lago di Como in piazza Risorgimento, 200.000 euro;

- Dervio, realizzazione pontile pubblico di sbarco e imbarco in località Corenno Plinio, 32.500 euro;

- Oliveto Lario, realizzazione pontile attracco pubblico carico e scarico in frazione Onno, 38.750 euro;

- Gravedona ed Uniti, messa in sicurezza spalla sinistra molo porto regionale, 65.500 euro;

- Torno, rifacimento pontile Navigazione pubblica di linea presso il porto regionale di Torno, 445.000 euro;

- Musso, intervento di consolidamento passeggiata lungolago, 31.000 euro;

- Olginate, riqualificazione area verde demaniale lungolago sponda destra, tra piazza 18 agosto 1909 e via Pescatori, 300.000 euro;

- Colonno, intervento di 'Riqualificazione e messa in servizio ex pontile navigazione pubblica da adibire a navigazione da diporto con possibilità scalo Navigazione Lago di Como'. Integrazione finanziamento regionale di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1917/2019, 52.500 euro;

- Autorità di bacino, realizzazione pali segnalazioni bassi fondali (Lenno, Abbadia Lariana e limitrofi), 18.000 euro.



Laghi Ceresio, Piano e Ghirla - 435.000 euro per 5 progetti:



- Carlazzo, rifacimento e messa in sicurezza pontile in località Rivetta, 40.000 euro;

- Claino con Osteno, messa in sicurezza struttura d'accesso e piazza su area demaniale in località Righeggia, 20.000 euro;

- Lavena Ponte Tresa, rivalutazione turistica delle aree demaniali. Passeggiata a lago località area feste, 165.000 euro;

- Porlezza, messa in sicurezza percorso esclusivo ciclopedonale panoramico in via Porto Letizia lungo la riva nord del lago Ceresio di collegamento con la frazione Cima e posa nuovo pontile per posti barca. Lotto I, 200.000 euro;

- Porto Ceresio, manutenzione straordinaria lungolago e piazze limitrofe, 10.000 euro. (LNews)