Delirio per il nuovo orologio Swatch, anche da Como centinaia di giovani in fila per ore ad Arese

File lunghissime, sabato 26 marzo fuori dai negozi della Swatch scelti per il lancio del nuovo "Speedmaster MoonSwatch", che sarebbe l'orologio nato da una collaborazione tra Omega e Swatch, che è acquistabile in alcuni punti vendita al prezzo di 260 euro. Per questo anche molti giovani comaschi hanno passato parte del sabato pomeriggio in coda. Ma cosa ha di così speciale questo orologio? A Como come sono andate le cose?

Per delineare questo fenomeno abbiamo contattato telefonicamente Raffaele Bizzanelli, titolare del nogozio della Swatch a Como in via Pantera 2: "Si tratta di un modello con un design particolare che vede Swatch e Omega insieme. Per farle un esempio in un altro settore, è un pò come accadde qualche anno fa per la collaborazione tra Ferrari e Lancia da cui nacque la Lancia Tema. I negozi scelti dalla Swatch in Lombardia per il lancio sono stati due: uno a Arese e uno a Milano. A Como non abbiamo avuto le file però il telefono del negozio è squillato initerrottamente: in tantissimi volevano prenotarlo!. Non si tratta di un'edizione limitata ma "contenuta", però i pezzi non saranno numerati".

Da Como quindi molti ragazzi si sono organizzati per raggiungere i due negozi lombardi scelti per il lancio e gli altri appassionati hanno sommerso di chiamate il negozio di via Pantera per assicurarsi la prenotazione del loro orologio: "Fa sempre piacere ricevere telefonate dai clienti, sabato però erano talmente tante che non si riusciva quasi a lavorare", conclude Bizzanelli.

L'azienda, a cui evidentemente non è sfuggita la "caccia all'orologio" scattata in tutta la Penisola, sui social ci ha tenuto a precisare: "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi. Anche noi siamo elettrizzati per la collezione MoonSwatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato - ha garantito la società - e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti". E intanto, come spesso accade, sui siti di reselling i "MoonSwatch" sono già in vendita a cifre che superare i mille euro. Tanto che la casa madre ha comunicato ai negozianti che sarà possibile vendere un solo orologio a persona.