Arriva la Fiera di Pasqua, tutti i divieti in viale Varese

Già da oggi, in attesa della Fiera di Pasqua che inizia domani 6 aprile, la polizia locale ha attivato una mappa con tutte le disposizioni inerenti la circolazione e i parcheggi nella zona di Viale Varese.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07.00 di mercoledì 5 aprile alle ore 24.00 di lunedì 10 aprile lungo VIALE VARESE nell’area normalmente adibita a parcheggio.

In via Dell'Annunciata il divieto si applica a tutti i veicoli, compresi:

- quelli a servizio delle persone diversamente abili

- i residenti titolari di abbonamento agevolato per la sosta in stalli blu

- i veicoli che accedono ai passi carrai lungo la via

- i motoveicoli che accedono al parcheggio nel passaggio Zuccoli

In deroga alle normative disciplinanti l’accesso alla ZTL i veicoli che usufruiscono dei passi carrai impediti, qualora vi sia la possibilità di accedere da ingressi siti in ZTL, potranno transitare in ZTL previa comunicazione alla Polizia Locale del numero di targa del veicolo.