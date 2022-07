La Fiera del Libro di Como cerca volontari per fine agosto

Hai più di 18 anni, ti piace il mondo dei libri e soprattutto conoscere gli scrittori? L’associazione “Manifestazioni librarie” di Como - che organizza la 70esima edizione della “Fiera del libro”, una delle più longeve e antiche d’Italia - sta cercando volontari per il periodo della Fiera che si terrà in piazza Cavour a Como dal 27 agosto all’11 settembre 2022. Che quindi non si terrà in concomitanza con Parolario che da quest’anno sarà totalmente rivisitato e si terrà tra il 15 e il 18 di settembre 2022.

La Fiera del Libro è un appuntamento che arricchisce di cultura la città in uno spirito di gratuità (tutti gli eventi saranno a ingresso libero). Quest'anno la fiera ha inoltre tenuto particolarmente ad arricchire il proprio programma invitando autori da diverse parti d’Italia. Il CSV Insubria, Centro servizi per il volontariato, fornirà un supporto attraverso la ricerca dei volontari. Il loro compito sarà accogliere pubblico e scrittori, filmare brevi video e scattare foto per aggiornare i social durante gli incontri in piazza Cavour e/o nel backstage.

Avranno inoltre il compito di gestire pubblico e spazi durante le presentazioni e di distribuire i programmi in alcuni punti strategici della città facendo conoscere gli eventi della manifestazione. Curiosità, una buona predisposizione relazionale e la capacità di lavorare in gruppo i requisiti richiesti. Se sei uno studente o una studentessa e il tuo ente di formazione lo prevede, la Fiera potrà rilasciare un documento per il riconoscimento dei crediti formativi. I turni prevedono un impegno di 3/4 ore massimo per 8 giorni. Sarà sempre presente un referente per i volontari attivi. Sarà garantita la copertura assicurativa. l1 agosto è previsto un incontro con i volontari che aderiranno nella sede del CSV in via Col di Lana 5 a Como.

Candidature entro il 30 luglio 2022.

Per informazioni e approfondimenti: Tel. 031/301800 dalle 9 alle 13; e-mail como@csvlombardia.i