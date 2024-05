Festival Onde Lariane: "Pennelliamo il nostro lago"

Il quadro realizzato durante l’evento creativo “Pennelliamo insieme il nostro lago” dello scorso autunno, all’interno del Festival ONde LARIANE, è finalmente pronto per essere esposto e presentato al pubblico nella sua forma ultimata. L.A.C. Libera Associazione Culturale di Casa Brenna Tosatto ha ideato e promosso l’iniziativa che sabato 25 maggio trova la sua conclusione con la consegna della tela al Museo del Paesaggio del Lario: è il punto di arrivo di un progetto artistico che ha preso l’avvio nell’ottobre del 2023 con la cura di Noemi Valsecchi. Il talento e la dedizione di chi ha partecipato all’iniziativa vengono riconosciuti in questa cerimonia aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati di arte e ai sostenitori del Festival.

Roberta Bernasconi (vicepresidente L.A.C. Libera Associazione Culturale di Casa Brenna Tosatto) e Giorgio Gandola (giornalista e amico dell’Associazione), ideatori e promotori di ONde LARIANE, così commentano la cerimonia: “Con la consegna del quadro oggi si chiude “Pennelliamo il nostro lago”, progetto che ha accompagnato la prima edizione del festival di cultura e creatività che ha felicemente debuttato sul Lago di Como l’anno scorso. A breve racconteremo il tema, il calendario e il programma della seconda edizione. In arrivo ci sono nomi di protagonisti del mondo della cultura, del giornalismo e dell’arte”.

L.A.C. Libera Associazione Culturale di Casa Brenna Tosatto

Casa Brenna Tosatto - attiva sul territorio lariano con la sua Libera Associazione Culturale, si è distinta in questi tredici anni per l’impegno profuso a promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue forme, sprigionando energie positive, idee e creando iniziative culturali con particolare riguardo al mondo giovanile. Nel 2023 ha presentato la prima edizione di ONde LARIANE, festival di cultura e creatività che si è svolto tra ottobre e novembre.

L'Associazione ha sede presso Casa Brenna Tosatto di Campo di Lenno (Tremezzina), dimora Liberty del primo Novecento che custodisce le opere del suo creatore, l'artista vicentino Mario Tosatto, del figlio Antonio e del loro entourage. Ha come scopo la diffusione della cultura pittorica e artistica come bene per la persona e valore sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile. Tra le attività proposte: convegni, conferenze, seminari, esposizioni temporanee e permanenti, corsi, studi, ricerche, pubblicazioni.