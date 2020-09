Il Festival del Misultin e del Pess de Lac

Gastrolario è la rassegna gastronomica annuale di cucina tipica lariana, dedicata al pesce di lago e al missoltino, il re delle specialità del nostro territorio. Venticinque i ristoranti coinvolti pronti a soddisfare i propri commensali con grandi piatti di pesce e ricchi menù degustazione dal 1 al 31 ottobre 2020. Esprimendo il tuo giudizio on line potrai contribuire a selezionare i piatti d’eccellenza della cucina di lago lariana. Si parte piano, piano, come impone questo clima differente da tutte le edizioni passate. Ma la fiducia e la passione restano invariati. Fra tutti coloro che esprimeranno la loro preferenza, i più fortunati vinceranno una cena in uno dei nostri ristoranti.

I ristoranti che partecipano all’edizione 2020 di Gastrolario

Osteria dal Pain – Como

Gesumin Ristorante – Como

La Locanda dell’Oca Bianca – Como

Ristorante Frate – Como

Ristorante La Ghironda – Como

Ristorante Antica Darsena – Como

Ristorante Gnocchetto – Tavernerio

Osteria del Km Zero – Mariano Comense

Antica Trattoria da Luigino – Montano Lucino

Capolinea Bistrot – Brunate

Albergo Boutique Bellavista – Brunate

Ristorante Salice Blu – Bellagio

Osteria La Lanterna – Valsolda

Usteria Pianèla – Cantù

Osteria Al Vecchio Bacucco – Ossuccio

Locanda San Martino – San Siro

Osteria del Nani – San Fermo della Battaglia

Ristorante Arcade – Grandate

Ristorante Momi – Blevio

Ittiturismo Da Abate – Lezzeno

Ristorante La Baia di Moltrasio – Moltrasio

Ristorante Imperialino – Moltrasio

Crott Dal Murnee – Albavilla

Albergo Ristorante Il Belvedere – Torno

Hotel Ristorante Vapore – Torno