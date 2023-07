Il Festival Como Città della Musica si è chiuso con una serata esplosiva

Un'altra magica edizione del Festival Como Città della Musica da mettere in cassaforte. A partire dal debutto con l'Aida e sino alla sua ultima magica notte in Arena. Un evento nuovo, giovane e dal sapore estivo: A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento. Le ragazze di Se.Femm, società che organizza eventi su territorio comasco per gli under 30, sono infatti tornate con un one-day festival: ad accogliere il pubblico dopo l’apertura dei cancelli la serata è partita con il sound moderno e accattivante del duo di Dj Gemix. Successivamente col calar del sole è stato il momento della band indie rock Summit, cinque ragazzi comaschi che da dieci anni cavalcano i palchi locali e non solo con la loro musica dal sound rock e innovativo.

I BPM si sono poi alzati con Kharf, dj milanese che ha portato con sé tutto l’entusiasmo dei più grandi festival italiani sul palco dell’arena, introducendo l’EDM durante questo festival che ha visto in conclusione il set degli headliner Merk&Kremont, il duo di produttori multiplatino Merk & Kremont, reduci dalla hit estiva “La Fine del Mondo” con Tananai e Marracash attualmente in vetta alle classifiche. Tra i vari artisti inoltre, si è unito Igor Voice, giovane vocalist che con il suo spirito ha conquistato la folla tra un tormentone italiano e l’altro.

Sullo sfondo i partecipanti hanno potuto rilassarsi nella zona chili adibita nello stand del brand di moda PLSR e conoscere più da vicino le creazioni sartoriali di Tebraska, giovane artista e stilista comasca. Ma non è tutto: all’interno dell’Arena il pubblico ha infatti potuto gustare ottimi panini preparati da TooMangi e rinfrescarsi con i drink del team Est Est Est. Nell’insieme, A-Real è stata l’occasione perfetta per celebrare la stagione estiva tra le mura del centro storico con musica e divertimento assicurato.