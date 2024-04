Gara di aeroplanini, scambio di piante e il mercatino dove tutto è in regalo: la Festa del Riciclo ad Appiano Gentile

Ad Appiano Gentile una fantastica domenica all'insegna dell'ecologia e del divertimento. Dopo lo straordinario successo di una delle ultime edizioni del mercatino del riuso (dove chiunque può prendere ciò che gli serve o portare ciò che non gli serve più), l'associazione InRegalo, con il sostegno del Comune, ha organizzato la Festa del Riciclo.

Il programma è quanto mai allettante per i bambini e per gli adulti. Si inizia alle 9 con il ritrovo al Parco Rosnati dei volontari dell'iniziativa "verde pulito". Alle 9.30 si parte per una camminata all'insegna della pulizia delle strade. Dalle 10 alle 17 si terrà il mercatino InRegalo, ma non solo: ci sarà un banchetto per scambiarsi semi e piante e uno spazio del mercatino dedicato solo ai bambini. Chi vuole portare qualcosa da regalare può farlo dalle 10 fino alle 12 e non oltre. Alle 14.30 si terrà la corsa con i sacchi e saranno organizzati altri giorchi. Alle 16, infine, si terrà la gara di aeroplanini di carta.