La guardia di finanza di Como celebra 250 anni di storia: una grande giornata

Una giornata di celebrazioni solenni ha avuto luogo a Palazzo Terragni, sede del comando provinciale e del Reparto aeronavale di Como, per commemorare il 250° anniversario della fondazione della guardia di finanza. Le celebrazioni hanno avuto inizio con una cerimonia dell'alzabandiera in piazza del Popolo, seguita dalla deposizione di una corona di alloro al sacrario militare della caserma, in onore delle Fiamme Gialle cadute in servizio.

Le istitutzioni e le forze dell'ordine

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità locali e regionali. Tra i presenti vi erano il prefetto di Como Andrea Polichetti, l'assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Marisa Cesana, Anna Dotti, Sergio Gaddi e Angelo Orsenigo. La manifestazione ha visto anche la partecipazione del sindaco di Como, del presidente della Provincia, del procuratore della Repubblicadi Como Massimo Astori, del console generale d'Italia in Lugano Gabriele Meucci, del questore di Como, dei comandanti provinciali dei carabinieri e dei vigili del fuoco, dei direttori provinciali delle Agenzie fiscali, del vicario generale della diocesi, Ivan Salvadori, e del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Como.

Il saluto del comandante provinciale

Durante la cerimonia, è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica e l'ordine del giorno del comandante generale della guardia di finanza. Il colonnello Michele Donega ha rivolto un affettuoso saluto alle Fiamme Gialle di Como, in servizio e in congedo, ricordando i 250 anni di storia e servizio del Corpo. Ha sottolineato l'impegno e il sacrificio dei finanzieri, celebrando i risultati ottenuti nelle missioni di polizia economico-finanziaria e nel contrasto ai traffici illeciti.

Riconoscimenti per il servizio eccellente

Durante l'evento, sono state consegnate ricompense d'ordine morale a diversi militari del comando provinciale di Como che si sono distinti in operazioni di servizio. Questi riconoscimenti hanno celebrato il loro impegno nei principali comparti operativi, evidenziando l'eccellenza nel loro lavoro quotidiano per la sicurezza economico-finanziaria e la lotta contro le attività illegali.