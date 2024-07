La segnalazione per questo parcheggio "senza pudore" ci arriva da un nostro lettore che oggi sabato 6 luglio ha notato (quasi impossibile non farlo) questa Ferrari in sosta a metà tra un posto disabili e uno con la linea blu in via Puecher a Como. La Ferrari, secondo quanto riferitoci da chi ha fatto la segnalazione, era priva del permesso disabili: "Davvero difficile non notarla".