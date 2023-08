Settimana di Ferragosto, dove saranno gli autovelox in Lombardia: controlli anche sulla A9

Continuano anche nella settimana di ferragosto i controlli stradali in Lombardia. La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi lunedì 14 agosto fino a domenica 20.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox, anche sulle tratte brianzole.

Autovelox fino al 20 agosto in Lombardia

Lunedì 14 agosto 2023

Strada Statale SS36 del lago di Come e dello Spluga, Lecco

Strada Statale SS629 del Lago di Monate, Varese

Strada Provinciale SP3 della Elvetia, Varese

Strada Provinciale SP342 Briantea, Bergamo

Martedì 15 agosto 2023

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Statale SS233 Varesina, Varese

Mercoledì 16 agosto 2023

Strada Provinciale SP142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Giovedì 17 agosto 2023

Strada Comunale SC Via Catalani- Giussano, Monza Brianza

Venerdì 18 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste, Milano

Autostrada A7 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A22 Brennero-Modena, Mantova

Autostrada A35 Bergamo - Nembro - Albino, Brescia

Autostrada A9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Provinciale SP142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Strada Provinciale SP235 di Orzinuovi, Lodi

Strada Provinciale SP671 della Valle Seriana, Bergamo

Sabato 19 agosto 2023

Strada Statale SS629 del Lago di Monate, Varese

Strada Provinciale SP235 di Orzinuovi, Lodi

Strada Comunale SC Via Monti- Seregno, Monza Brianza

Domenica 20 agosto 2023