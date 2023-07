Ferragni, Fedez e i bambini: tutti insieme nella mega villa sul lago di Como

Fine settimana sul lago di Como per Chiara Ferragni, Fedez e i loro bambini. Chissà, forse avranno voluto ricercare un po' di tranqullità e relax anche per distrarsi dopo la morte della cagnolina Matilda a cui i figli erano molto legati e che la stessa Ferragni considerava un po' come la sua "prima bimba".

Grazie ad alcune delle storie che Fedez ha pubblicato su Instagram è possibile scorgere nuovi particolari della grande villa di Pognana Lario. Nelle stories si vede Vittoria correre sulla grande terrazza e poi i due bimbi mentre giocano nel salotto. Queste immagini sembrano scacciare ogni dubbio che tra Chiara e Fedez ci sia qualcosa che non vada. Infatti, la coppia in queste settimane è stata molto divisa e le voci su una loro possibile crisi si sono fatte ogni giorno sempre più insistenti.