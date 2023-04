La Pizzeria Donnarumma ancora nella top ten delle pizze migliori del mondo

Fatma Yildiz, 29 anni, ha origini turche ma cucina la pizza come se fosse una vera napoletana. A dirlo è lo straordinario risultato da lei ottenuto al campionato mondiale della pizza che si è tenuto a Parma dal 18 al 23 aprile 2023. Fatma ha partecipato al campionato nella categoria STG (Specialità tipica garantita) assistita dal suo "maestro" Agostino Donnarumma, titolare della nota Pizzeria Donnarumma di via Garibaldi a Como. Già in passato Agostino aveva ottenuto ottimi piazzamenti ai mondiali della pizza, arrivando a salire addirittura sul secondo gradino del podio nel 2018.

"Quest’anno è stata durissima, c’erano pizzaioli spietatissimi - ha commentato entusiasta Agostino - e ci sono state molte eliminazioni, ma comunque abbiamo realizzato anche quest’anno un valido sesto posto grazie a Fatma che con una mossa ardua ha spiazzato tutti, mancavano veramente pochissimi voti al podio ma ci accontentiamo ancora una volta della top ten".