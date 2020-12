Un fascio di luce "buca" il cielo di Como: è il Christmas Light Tree

Una luce nel cielo di Como per lanciare un messaggio di speranza e fiducia. “Christmas Light Tree” è una torre luminosa che si protende nel cielo fino a 5 chilometri d'altezza. L'iniziativa - organizzata da Consorzio Como Turistica, con il Patrocinio del Comune di Como e che ha come main sponsor Amici di Como - vuole lanciare dalla nostra città un segno di continuità con la tradizione avviata a New York nel 2002 per commemorare le vittime dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle e diventare un appuntamento fisso dedicato alla luce nel mese di dicembre per la Città di Como.

Il fascio di luce, che ha lo scopo anche di ricordare Alessandro Volta, sarà visibile tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 18 alle 23.