"Immagini di nudo o atti sessuali": perché Facebook ha bloccato Radio Maria

Facebook di Radio Maria, l'emittente con sede a Erba, è stato bloccato per "immagini di nudo o atti sessuali". Sembrerebbe un Pesce d'Aprile ma il fatto è realmente avvenuto lo scorso 29 marzo, occasione del Venerdì Santo.

Lo raccontano i colleghi di Today. L'intelligenza artificiale che controlla i post evidentemente ha scambiato per nudità l'immagine di Gesù Cristo sulla croce. Un piccolo paradosso, visto che ormai, soprattutto scorrendo i reel che vengono quotidianamente pubblicati sul social, di immagini di nudo se ne vedono a migliaia: spesso sono scene tratte da film, altre volte sono video utilizzati per portare gli utenti su siti hard a pagamento o su profili OnlyFans.

"Chiediamo scusa a tutti gli amici che seguivano la prima parte della Via Crucis in adorazione del Signore in Croce. Facebook ha eliminato il post per "contenuto immagini nudo", scrivono. E ha ristretto i parametri di visualizzazione. Forse Facebook non sa che il Cristo fu spogliato delle vesti ma le parti intime coperte con panni. E pensare che è morto in croce anche per loro. Naturalmente noi riattiveremo la diretta ogni volta". Questo post che sembra il testo di un articolo di satira, è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Maria, la storica emittente radiofonica cattolica di Erba (Como) fondata nel 1987.