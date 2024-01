Fabrizio Corona a Montano Lucino: sarà ospite all'open day di una palestra

Fabrizio Corona, volenti o nolenti, è un personaggio capace di restare sempre sulla scena. Per questo motivo non ha difficoltà a trovare ingaggi come "special guest" in occasione di inaugurazioni, feste e serate nei locali dove garantisce sempre l'affluenza di un nutrito numero di curiosi e fan. Facendo leva sul suo aspetto fisico sempre in forma e il suo volto sempre curato esteticamente, Corona può contare anche su contratti come testimonial di attività legate al benessere (fisico). Tra queste attività ci sono anche le palestre. Ed ecco che Corona verrà a Como, o meglio, a Montano Lucino proprio come invitato speciale in occasione dell'open day organizzato da una palestra, la FitUp. Lo stesso Fabrizio Corona ha confermato a QuiComo che il 29 gennaio sarà sicuramente presente. L'evento ha inizio dalle ore 17.