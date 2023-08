La città a portata di mano: la nuova app per esplorare Como

Rdm, una startup innovativa nata in provincia di Como, ha lanciato un nuovo portale con l'obiettivo di digitalizzare il territorio e i suoi servizi attraverso il web. Il portale, progettato per fornire ai turisti un accesso rapido e semplice alle esperienze autentiche del territorio, offre una soluzione 24/7 senza tracciamento e profilazione degli utenti. Il principale intento di explore-como.com è soccorrere il turismo internazionale, offrendo percorsi tematici come le opere di Terragni o le orme di Alessandro Volta. Grazie a RedoMap®, brevetto SIAE di RDM srl, i visitatori possono accedere a informazioni in cinque lingue sia in formato testuale che audio.Tuttavia, per approfondimenti, le guide fisiche della città rimangono insostituibili.

Al giorno del lancio, molti turisti hanno già elogiato l'innovazione presso l'info point del Duomo di Como, dove grazie ai TAG NFC è possibile vivere l'esperienza in modo immediato e nella propria lingua, senza registrazione o download. Nel contesto attuale, dove molte testate giornalistiche sottolineano l'assenza di servizi e digitalizzazione del territorio, RDM srl si propone come leader nell'innovazione turistica, puntando a stupire non solo i visitatori ma anche i cittadini di Como.

L'azienda

RDM srl, qualificata come Startup Innovativa grazie al suo software RedoMap®, si distingue per l'attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla qualità del prodotto. L'azienda, che attualmente opera in Italia, Germania e Grecia, è focalizzata sulla sua immagine professionale e prevede una futura fase di scale-up.Nonostante i significativi progressi e l'innovazione portata da RDM srl, c'è ancora un grande potenziale inesplorato. Con un adeguato finanziamento, la startup è pronta a ottimizzare ulteriormente il portale explore-como.com, espandere la sua offerta e realizzare nuove funzionalità per migliorare l'esperienza del turista. La società vede un orizzonte luminoso e promettente, e con le giuste risorse, è pronta a consolidare la sua posizione come leader nell'innovazione turistica e nella digitalizzazione del territorio.