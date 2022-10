L'ex San Gottardo riaprirà come albergo di lusso tutto comasco

Era il 2018, giunta Landriscina. Finalmente dopo decenni di abbandono si intravvedeva una luce per l'ex San Gottardo. I tecnici erano infatti al lavoro per definire i progetti esecutivi per il recuperp dell'imponente struttura che sorge nell’area tra via Cairoli, via Fontana e Piazza Cavour. Passi Questi fondamentali che davano speranza di arrivare entro l'estate di quell'anno a un progetto definitivo. Passaggio atteso dopo l'agoniato percorso che aveva attraversato ben due amministrazioni. Il recupero approvato da Palazzo Cernezzi nel 2017 prevedeva un piano progettuale così suddiviso: 34 camere d’albergo, 5 unità residenziali, 15 posti auto, unità commerciali.

Tuttavia, il vecchio hotel, nelle disponibilità della società milanese Beatrice d’Este din dagli anni '80, è stato acquistato, come anticipato dal qaotidiano La Provincia, da una società creata ad hoc che fa riferimento a soli imprenditori comaschi, esperti del settore alberghiero che ben conoscono il territorio lariano. Tanto che hanno affidato il progetto da presentare al Comune, con l'idea di aprire la nuova struttura alberghiera entro due anni, all'architetto comasco, già presidente dell'Ordine, Elisabetta Cavalleri.