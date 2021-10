Città dei Balocchi, al bando per gli eventi natalizi è arrivata una sola offerta

Come anticipato in questo articolo, quello di oggi era un giorno importante per l'edizione 2021 della Città dei Balocchi. L’unico offerente alla procedura negoziata per realizzare la manifestazione natalizia, il Consorzio Como Turistica, è stato ammesso - come comunica una nota di Palazzo Cernezzi - alla procedura di gara. La commissione nella prossima seduta aprirà e valuterà l’offerta tecnica presentata dal concorrente.

Come era evidente, e come avevamo già sottolineato nelle scorse settimane, il tempo stringe e se non ci saranno intoppi entro la fine di novembre si dovrebbero accendere nuovamente le luci di Natale dopo un anno di forzato stop a causa del covid. Sempre che, e questo è uno degli ulteriori rischi che dovranno caricarsi sulle spalle gli organizzatori, Como e la Lombardia restino in zona bianca anche a dicembre. Ma, con percentuali quasi bulgare di vaccinati, la nostra Regione non dovrebbe temere nuove chiusure.