European Opera-Directing Prize:  Barbara Minghetti Presidente di Giuria

L’European Opera Director Prize (EOP) è un concorso internazionale per giovani registi d’opera. L’obiettivo è offrire ai registi di talento un aiuto per il lancio della loro carriera. L’EOP viene organizzato ogni due anni. Il primo concorso si è svolto nel 2001. In questa XIII edizione, a capo della giuria Barbara Minghetti, Direttrice della programmazione del Teatro Sociale di Como.

Il Premio EOP – European Opera-directing Prize è una collaborazione di successo e di lunga data tra Opera Europa e Camerata Nuova, un circolo di amanti dell’opera provenienti dal mondo degli affari e dalla società civile. EOP è stato lanciato nel 2000 per trovare un nuovo modo di selezionare e promuovere i giovani talenti della regia. Al successo di questo progetto hanno contribuito direttori come Achim Thorwald, allora direttore dell’Hessisches Staatstheater Wiesbaden, il dottor Gerard Mortier, allora direttore del Festival di Salisburgo, e Klaus Zehelein, allora direttore della Staatsoper, Staatstheater Stuttgart. Hanno contribuito anche rappresentanti del mondo economico e politico.

A questa tredicesima edizione si sono proposti 91 creativi di 18 nazionalità, che hanno inviato 46 concept per una produzione di Two Widows di Bed?ich Smetana, reinventata per essere presentata per la prima volta come coproduzione tra Birmingham Opera Company, Lviv National Opera e Smetana Litomysl.

La giuria, presieduta da Barbara Minghetti, Direttrice della programmazione del Teatro Sociale di Como, e composta da Ales Brezina, Karen Stone, Vasyl Vovkun e Richard Willacy, sta esaminando questi progetti, per ridurre a 10 squadre semifinaliste.

L’1 e 2 aprile, i semifinalisti sono invitati a Wiesbaden per presentare il loro concept ad un pubblico di professionisti. Questa sessione di discussione aperta è un’opportunità per ascoltare nuove idee e scoprire giovani registi di talento. Dopo le semifinali, il prossimo autunno la Birmingham Opera Company ospiterà la fase finale. Quattro squadre avranno l’opportunità di lavorare su una scena con solisti, inserendoli in un vero contesto professionale. La produzione vincitrice uscirà nella primavera del 2024, per il bicentenario di Smetana.

