Eugenio Finardi: "Euphonia Suite sarà un viaggio pieno di emozioni"

Euphonia è una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore a uno stato quasi trascendentale. È un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Il progetto, che riporta Eugenio Finardi a Como, domenica 9 luglio in Arena, è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti. Mirko Signorile che intesse un suo continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti.

Il Flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva. "L'ispirazione - racconta Finardi - è nata dopo aver visto un concerto di Keith Jarrett a Colonia. Prima della pandemia, in estate ero poi stato invitato al Locomotive Jazz Festival di Brindisi e da lì è poi nata l'idea di dare un seguito a quell'esperienza. Ne è così nato un disco e poi un live che ci desse la possibilità di interpretare e assecondare le improvvisazioni che nascono dal flusso di ogni concerto".

Un live che appare impegnativo dal punto di vista concettuale: "Richiede costante attenzione, ma se da una parte c'è un maggiore sforzo intellettuale, dall'altro la maggiore libertà consente a due grandi musicisti come Mirko e Raffaele, abituati a suonare insieme, di giocare tra di loro e a me di utilizzare più vocalità. Ci divertiamo insieme e ogni serata non è mai uguale all'altra. Se la vita è l’arte dell’incontro, come dice Vinicius de Moraes, per i musicisti questo è ancora più vero perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno a un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante. E fin qui mi ha commosso lo stupore del pubblico e degli addetti ai lavori, come ad esempio Carlo Massarini che ha scritto una bellissima recensione del concerto".

Come l'album, anche lo spettacolo è una sorta di greatest hits dove le canzoni scorrono quasi fossero un'unica traccia: "All'inizio ero sicuro di sole due canzoni, la prima e l'ultima. Voglio, che rappresenta la mia giovinezza, arriva infatti dal mio secondo album del 1976, Sugo, ed Extraterrestre, un brano che rappresenta l'idea di un nuovo inizio. Tutte le altre canzoni sono arrivare da solo all'interno di un live che può essere definito circolare". D'altronde le canzoni di Eugenio Finardi hanno anche il pregio di non essere mai invecchiate: "Ho sempre scritto non esattamente nello stile del tempo in cui sono nate. Ho sempre cercato di andare controcorrente. Ma spesso le canzoni, succede anche a me, penso ad esempio a Notte in Italia, hanno il pregio di chiamarti quando ne hai bisogno.

50 anni di carriera, il suo primo 45 giri risale al 1973, Spacey Stacey/Hard Rock Honey, Eugenio Finardi, ha toccato durante la sua lunga carriera ogni genere musicale: la canzone d'autore, il blues, il jazz, la classica, ma musica spirituale e anche quella etnica. Un percorso infinito che potrebbe anche condurre verso la strada della nostalgia: "Ho solo nostalgia di alcune band come i Crisalide, di Ernesto Vitolo, Stefano Cerri, Roberto Calloni, Walter Calloni, Alberto Camerini, degli Area, dei tempi della Cramps. Di quegli anni in cui ho incontrato sul palco e negli studi di registrazione un giovanissimo Franco Battiato con Alice, Fabrizio De André, Mogol e Battisti".