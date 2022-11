Borgovico Street, Ester Negretti: "Vi piace l'idea che alla domenica i bambini possano giocare liberamente?"

Presto forse arriverà la tanto attesa rivouzione Rapinese in via Borgo Vico. Di certo, nel frattempo, ci si augura venga restituita alla normalità, dopo il lungo cantiere che la sta interessando dalla scorsa estate. In attesa del suo restyling definitivo, per i quale il Comune di Como ha stanziato oltre 2 milioni di euro, chi si batte da sempre per la sua nuova vita, l'associazione Borgo Vico Street, presieduta dalla tenace Ester Negretti, pone una domanda con un post su Facebook con cui è stati condivisa una suggestiva esperienza del borgo veneto di San Gregorio nelle Alpi.

"Ma che bello pensare che si possano vivere domenica in cui i bambini possono giocare liberamente anche in Borgo Vico! Vi piace l’idea?" - scrive Negretti su Facebook.