Esselunga a Ponte Chiasso: ecco cosa chiede il Comune

Lo scorso giugno avevamo dato la notizia della presentazione in Comune da parte di Esselunga del progetto esecutivo che riguarda l'area dell'ex Lechler a Ponte Chiasso. Un intervento certamente importante che dovrebbe offrire un nuovo comodo punto commerciale al quartiere ma anche un'occasione per rimettere in ordine una delle zone periferiche più martoriate della città. Ragion per cui, Palazzo Cernezzi ha chiesto alcune modifiche sostanziali al progetto: "Abbiamo dato a Esselunga nuove indicazioni - ha affermato l'assessore Enrico Colombo - e ora stiamo che ci presentino il nuovo progetto sulla base delle nostre indicazioni. In altre parole non vogliamo, come successo ad esempio a Camerlata - nuovi interventi che prevedano una commistione pubblico privato. Sull'area interessata vogliamo che venga costruito solo un supermercato con i suoi parcheggi. In compensazione, oltre agli oneri di concessione, abbiamo chiesto un intervento sul quartiere. Nello specifico una riqualificazione in piazza Anne Frank e nella zona bassa di via Bellinzona con interventi sia viabilistici sia ornamentali, anche perché è prevista la posa di una nuova linea elettrificata". Questioni importanti e legittime ma che certamente allungheranno i tempi di realizzazione del nuovo supermercato di Camerlata atteso almeno dal 2019.