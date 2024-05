Rischio esondazione, ci si prepara al livello di "pre-allarme". Cosa può succedere nelle prossime ore

La velocità con la quale il livello del lago sta salendo è diminuita, tuttavia la portata d'acqua in ingresso continua a essere maggiore di quella in uscita. La rilevazione delle ore 15 del 16 maggio effettuata dal Consorzio dell'Adda ha registrato una portata di afflusso pari a 560,9 metri cubi al secondo contro una portata di deflusso di 462 metri cubi. Il livello è arrivato a 97,3 centimetri sopra lo zero idrometrico. Ciò significa che si è entrati nella prima fase operativa, quella di "attenzione". In sintesi si tratta del primo livello di allerta in vista di una possibile esondazione del lago. A breve potrebbe scattare la fase successiva, quella di "pre-allarme". Ecco cosa può succedere nelle prossime ore viste le incessanti piogge sul territorio che raccoglie le acque che poi affluiscono nel Lario. Si tratta del Piano di Protezione Civile, uno strumento che ogni Comune ha l’obbligo di avere, aggiornare e mettere a disposizione del cittadino.

Ogni volta che vi è una perturbazione continuativa che interessa il territorio, con molteplici allerte meteo per rischio idraulico e temporali la struttura comunale di Protezione Civile avvia la prima fase di monitoraggio strumentale. Attraverso il sistema del Consorzio dell’Adda, si guarda il livello idrometrico, con i dati di afflusso e deflusso (alle dighe di Olginate). Non solo, si presta anche attenzione alle portate del fiume Adda a monte del bacino del Lario (Fuentes e Morbegno) per avere un’indicazione di quanta acqua potrebbe arrivare a valle.

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Como individua tre soglie del livello idrometrico a cui seguono delle procedure operative specifiche.

Prima fase di "attenzione"

A + 95 cm sopra lo zero idrometrico di Malgrate (o - 95 ma con Allerta Meteo di codice giallo per rischio idraulico e/o temporali) si attiva la fase di "attenzione". Continuano le attività di monitoraggio strumentale ma anche visivo, di presidio delle aree più a rischio e di preparazione di eventuale strumentazione utile.

Seconda fase: pre-allarme

A 100 cm sopra lo zero idrometrico il sindaco attiva la fase di pre-allarme. I componenti del COC (Centro Operativo Comunale) vengono informati e si mantengono in stato di reperibilità. Continua la fase di monitoraggio, le attività di prevenzione e si inizia a informare la popolazione sul possibile rischio.

Terza fase: allarme

110 cm ( con esondazione totale a 120 cm) si entra nella fase operativa è di "allarme". Si attiva il COC. Il sindaco è supportato da componenti per ogni funzione essenziale alla gestione della crisi, dalla viabilità alla polizia locale, servizi sociali, volontariato, comunicazione etc. Gli enti sovraordinati (Prefettura, Provincia, Regione) vengono informati dell’emergenza.