Esodo di Pasqua, gli svizzeri verso il lago di Como: 15 chilometri di coda al Gottardo

Mattinata di passione per gli automobilisti sull'autostrada A9 a Como quella di venerdì 7 aprile 2023: lunghe code sono infatti state registrate alla barriera di Grandate in direzione di Milano (ora in smaltimento) e alla dogana di Brogeda (due chilometri di coda) in entrata in Italia per il flusso dei vacanzieri svizzeri e del nord Europa che si sono messi in viaggio per la Pasqua.

Saranno circa 400 mila le presenze a tavola negli agriturismi lombardi e lariani nel weekend di Pasqua, spinte dalla voglia delle persone di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo, e approfittare così del ritorno alla piena normalità dopo gli anni del covid. È quanto stimano Coldiretti Como Lecco e Coldiretti Lombardia a partire da una rilevazione tra le aziende agricole alla vigilia delle vacanze di Pasqua.

La scelta della campagna e dei laghi come meta è una tendenza favorita anche dal calendario di una “Pasqua alta” in primavera, con il risveglio della natura che riguarda piante, fiori e uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina.

Traffico verso Como

Le code si sono formate già dalla prima mattina in Svizzera: alle 8 erano segnalati 15 chilometri di coda al portale nord della galleria del San Gottardo in direzione sud.

Un fiume di auto che inevitabilmente va poi a riversarsi sull'autostrada svizzera A2 alla dogana adi Chiasso-Brogeda e alla barriera di Grandate: in dogana in entrata in Italia è già segnalati 2 chilometri di coda.

I lavori in autostrada

Senza dimenticare i lavori sulla A9 che creano ulteriori rallentamenti, nel dettaglio: coda tra Bivio A9/A59 Nord e Como Monte Olimpino per lavori, coda tra Chiasso e Como Centro per lavori e inoltre coda tra Bivio A8/Tangenziale Ovest MI e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente (fonte: Traffico Real time Autostrade per l'Italia).

La situazione del traffico è in evoluzione, quindi vi consigliamo ditenervi sempre aggiornati con Autostrade Real Time.

(Foto da web Cam portale Sud del Gottardo da Infostrada Ticino, tcs.ch)