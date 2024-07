Esodi estivi, sulla Statale 36 in caso di blocco del traffico porteranno i viveri

Cominciano i grandi esodi estivi e nelle prossime settimane potrebbero scattare i primi bollini rossi per il traffico. Per chi viaggerà sulla Statale 36, una delle strade più trafficate della Lombardia e che attraversa la Brianza, il prefetto di Lecco Sergio Pomponio potrebbe avere delle novità per i turisti e i villeggianti diretti Alto Lago, Valtellina e Valsassina. È stata fatta i primi di luglio una riunione ai vertici che ha coinvolto le forze dell'ordine ma anche i vigili del fuoco e i soccorritori Arei per trovare soluzioni a eventuali problemi di traffico o viabilistici della Statale 36, soprattutto nei fine settimana. I controlli saranno intensificati e i tecnici Anas dovrebbero sospendere tutti i lavori in corso non urgenti per cercare di ridurre i cantieri stradali. I pannelli saranno utilizzati tempestivamente per segnalare eventuale colonne agli automobilisti.

Viveri in caso di blocchi della circolazione

Ma c'è di più, dalla prefettura è emerso che starebbero definendo un accordo con i volontari della Croce Rossa per somministrare generi di conforto per gli occupanti delle auto in caso di blocchi del traffico.