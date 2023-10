Moltrasio, l'esercitazione dimostrativa del Soccorso alpino lascia i ragazzi a bocca aperta

Un'esercitazione dimostrativa che ha lasciato davvero a bocca aperti tanti studenti tre gli 8 e i 17 anni quella effettuata dal Soccorso alpino a Moltrasio. Nel fine settimana, la Stazione Lario Occidentale - Ceresio della XIX Delegazione Lariana ha effettuato un’esercitazione con movimentazione su roccia e calate con barella orizzontale. Erano presenti i ragazzi, nati tra il 2006 e il 2015, circa 150, che hanno partecipato alla Culman Kids, una manifestazione sportiva che fa parte della Lario Mountain Running Cup, circuito di gare di corsa in montagna, organizzata dal Centro sportivo italiano e dalle società sportive Moltrasio 2013, Colverde, Mezzegra e San Giuseppe.

In attesa della gara, i ragazzi hanno potuto vedere i nostri soccorritori all’opera, con la simulazione di un intervento in parete, commentato da un medico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che ha raccontato le diverse fasi dell’intervento e ha affrontato i temi riguardanti la prevenzione e il funzionamento del sistema di soccorso sanitario in montagna. Accanto al medico e ai tecnici di soccorso alpino, erano presenti anche due tecnici specializzati nel soccorso in forra, che hanno mostrato alcune attività acquatiche nell’orrido situato nei pressi del sito. I ragazzi hanno assistito con attenzione ed entusiasmo, letteralmente a bocca aperta.